بابل والديوانية وديالى تعطلان الدوام الرسمي غداً الخميس

شفق نيوز – بابل

قررت محافظات بابل والديوانية وديالى، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بالتزامن مع بدأ مراسم زيارة عاشوراء.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في دوائر المحافظة كافة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وبين أن ذلك "لغرض فسح المجال أمام المواطنين والمواكب الحسينية بأداء مراسم الزيارة وتقديم الخدمات لزوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

بدوره أعلن مجلس محافظة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة السابع من شهر محرم الحرام باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وفي السياق، وجّه محافظ ديالى عدنان الشمري بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس، تزامناً مع السابع من شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام العباس (عليه السلام)، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ويستثنى من التعطيل إداء الامتحانات الوزارية لمديرية التربية بحسب الجدول المقرر، والمصارف لاستمرار توزيع الرواتب لمستحقيها.

وكانت محافظتا البصرة وذي قار قد قررتا يوم أمس الأول الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بالتزامن مع قرب يوم عاشوراء، وأحياء يوم السابع من محرم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن محافظ البصرة أسعد العيداني، قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة يوم الخميس المقبل بمناسبة السابع من محرم الحرام.

من جانبه، أعلن مجلس ذي قار تعطيل الدوام الرسمي الخميس 3 تموز/ يوليو المقبل لإحياء عزاء السابع من محرم.