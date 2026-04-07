بابل تطمئن.. إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة غاز الطبخ

شفق نيوز- بابل

أكد رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، يوم الثلاثاء، اتخاذ جملة من القرارات لمعالجة أزمة شح مادتي الغاز والبنزين وضمان وصول المنتجات النفطية، ولا سيما مادة الغاز، إلى المواطنين في عموم المحافظة.

وجاء ذلك خلال عقد مجلس محافظة بابل، جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح مادتي الغاز والبنزين، بحضور محافظ بابل علي تركي الجمالي، ورئيس مجلس المحافظة أسعد المسلماوي، إلى جانب قائد الشرطة، والأجهزة الأمنية، ومدراء الدوائر، والوحدات الإدارية، وممثلي المختارين.

وأشار المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إلى تشكيل خلايا أزمة في الأقضية والنواحي، كما قرر مجلس المحافظة مفاتحة وزارة النفط لزيادة حصة المحافظة كونها تعتبر ممراً رئيساً لمحافظات وسط وجنوب العراق.

من جانبه، أوضح محافظ بابل علي تركي الجمالي، للوكالة، أن نسبة العجز في الغاز تُقدّر بنحو 20% وهي تحت السيطرة، عازياً العجز الحالي الى زيادة الطلب بسبب الشائعات التي جعلت المواطنين يلجأون إلى التخزين، مؤكداً أن الأزمة ستنحسر خلال الأيام المقبلة.

ولفت الجمالي، إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية في توزيع الغاز السائل، لضمان عدالة التوزيع بواقع أسطوانتين شهرياً لكل عائلة، بالتنسيق مع الإدارات المحلية والمختارين.

بدوره، قال مدير المنتجات النفطية في بابل، نصير فاضل كشاش، لوكالة شفق نيوز، إن الكميات المتوفرة من البنزين والنفط الأبيض كافية وتفوق الحصص المقررة، مؤكداً عدم وجود أزمة في هاتين المادتين واستمرار التجهيز بشكل طبيعي.

فيما أكد مدير توزيع الغاز في بابل، للوكالة، أن جميع معامل الغاز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي توقف بالإنتاج، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ناتجة عن زيادة الطلب وتخوف المواطنين، وليس بسبب نقص الإنتاج.

وتشهد محافظات عراقية منذ أيام عدة أزمة حادة في توفير غاز الطبخ السائل، وسط تشكل طوابير طويلة أمام محطات التوزيع، وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسطوانات، وتذمر واسع بين المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.