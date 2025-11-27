بابل تطلق متحفاً متنقلاً للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات (صور)

شفق نيوز- بابل

أطلقت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل، اليوم الخميس، حملة توعوية واسعة استهدفت المولات والأسواق وأماكن تجمع المواطنين، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المواد المخدرة.

وشهدت الحملة، التي وثقتها كاميرا وكالة شفق نيوز، إقامة متحف متنقل يعرض أنواع المواد المخدرة وطرق إخفائها والعلامات التي تظهر على المتعاطي، مع تقديم شرح تفصيلي من قبل مختصين حول تأثير تلك المواد على الفرد والأسرة والمجتمع. كما شملت الفعالية توزيع بروشورات توعوية تتضمن أرقام الخط الساخن للاستجابة السريعة 911 وعبارات تحذيرية من مخاطر التعاطي.

واختارت المديرية مدينة حمورابي السياحية في بابل لتنظيم الفعالية نظرًا لكونها إحدى أكثر المناطق استقطابًا للزوار، بهدف إيصال الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال الرائد كاظم طعمة الطفيلي، وهو ضابط في شؤون المخدرات، لوكالة شفق نيوز: "نحن مستمرون في تنفيذ هذه الحملات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف الطفيلي، أن "المتحف المتنقل يعد وسيلة فعّالة لنقل المعلومات بطريقة مباشرة وواضحة، إذ يتيح للمواطن التعرف بشكل واقعي على المواد المخدرة وخطورتها، إضافة إلى العلامات التي تظهر على المتعاطي".

ولفت إلى أن "هدفنا الأساسي هو حماية المجتمع من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة"، مبيناً أن "دور المواطن مهم جدًا، ونحن نعتمد على وعيه في الإبلاغ والتعاون معنا للحد من انتشار هذه الآفة".

من جانبه، عبّر المواطن مهند مكي عن تقديره لهذه الخطوة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "الفعالية كانت مفيدة جدًا لنا كمواطنين. المعلومات واضحة، والتنظيم مميز، والجهود التي شاهدناها تستحق الشكر".

وبين مكي أن "وجود متحف متنقل خطوة مهمة لأنها تقرّب الموضوع للمواطن وتجعلنا نفهم خطورة المواد المخدرة بصورة حقيقية، وهذا يعزز قدرتنا على توعية أهلنا وأصدقائنا".

وختم بالقول: "نحن بحاجة إلى استمرار مثل هذه النشاطات لأنها تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحصين الشباب".

وتشن القوات الأمنية العراقية حملات مكثفة لمحاربة تجارة المخدرات التي راجت في البلاد بشكل كبير وخطير في السنوات الماضية، وتمكنت القوات الأمنية من تفكيك 1201 شبكة لتجارة وترويج المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها 171 شبكة دولية، وفق تصريحات صرح بها المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي.

وأشار البهادلي، إلى "ضبط 14 طناً و20 كيلوغراماً و17 غراماً من المواد المخدرة"، مؤكداً: "صدور 2318 حكماً قضائياً بحق المتورطين في قضايا المخدرات، من بينها 300 حكم بالإعدام و1147 حكماً بالسجن المؤبد، كما تم إصدار 140 مذكرة قبض دولية، وتنفيذ 40 عملية أمنية خارج حدود العراق".

وأكد "وجود 33 نقطة اتصال مع الدول الإقليمية ضمن إطار التعاون الدولي، كما أن هناك عملاً استخبارياً متقدماً يجري خارج البلد"، مؤكداً أن "العراق بات يُعرف اليوم بلقب الزعيم في مكافحة المخدرات".

ولفت البهادلي إلى أن "البلاد حصلت على المركز الأول عربياً ودولياً في مجال نقل المعلومات والتنسيق الأمني والاستخباري"، كاشفاً عن "تعافي 6200 شخص من الإدمان حتى الآن، فيما لا يزال 1228 يخضعون للعلاج في المصحات المختصة، حيث تم إنشاء 16 مصحة لمكافحة المخدرات".