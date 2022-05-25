بابل تطالب بكشف "مفتعلي الفتنة" بين المحاضرين والامن وتوجه رسالة الى بغداد

شفق نيوز/ طالبت نقابة المعلمين في محافظة بابل، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق للكشف عن "مفتعلي للفتنة" بين المحاضرين والاداريين المجانيين والقوات الامنية.

واستنكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعرض مجموعة من المحاضرين والاداريين المتعاقدين مع وزارة التربية الى الضرب من قبل بعض افراد القوات الامنية صباح اليوم اثناء خروجهم سلمياً للمطالبة بحقوقهم وذلك بسبب التسويف والمماطلة وعدم الجدية من قبل الحكومة بوضع حلول جذرية لقضيتهم".

ودعت نقابة المعلمين الى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصادم والتجاوزات مابين المتظاهرين المحاضرين وبين صنوف القوات الامنيه التي من المفروض ان تكون الجهة الحامية لجميع ابناء هذا البلد"، مطالبة بـ"فتح تحقيق بالاحداث التي حصلت ومن المسبب بخلق هذه الفتنه مابين المحاضرين والقوات الامنية واحالة المتسبب الى التحقيق ليحاسب على ماقام به تجاه هذه الشريحة المظلومة التي خرجت للمطالبة بحقوقها واجبار الحكومة على تنفيذ وعودها المتلكئة".

ودعت نقابة المعلمين فرع بابل الحكومة العراقية الى "وضع حل جذري لقضية المحاضرين والاداريين وسن القوانين السريعة لتحويلهم على الملاك الدائم او تحويلهم والتعاقد معهم على القرار 315 بكافة بنوده بدون تسويف ومماطلة"، مشددة على أن"القضية تأخرت كثيراً والوعود التي قدمتها الحكومة لم تر النور ليومنا".

واشارت الى "الدور الكبير الذي قام به المحاضرين في سد الشواغر واستقرار الدوام واكمال الامتحانات على اتم وجه وعدم ترك المؤسسات التربوية في اشد الظروف". وأكدت النقابة انها "ستبقى الصوت المطالب والمساند لحقوق الكوادر التربوية بكل عناوينهم التربوية ولن نسمح بالتجاوز او انتهاك حرمة هذه المهنه الرسالية السامية ولأي سبب كان".

بدوره قال محافظة بابل حسن منديل، إن "الواجب الابوي والانساني يحتم علينا ان نقف معكم موقف يضمن استحقاقكم اسوة بالاخرين وهذا جعلنا نبادر بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير تخصيص مالي لجميع المحاضرين ويضمن استحقاقهم وفقا للقرار (315) كون المحاضر والاداري الذي يعمل بالمؤسسة التربوية يحتاج الى ان يكون بمكانته الطبيعية واننا نثق بابنائنا المحاضرين وبمستواهم الخلقي العالي بضرورة المحافظة على المؤسسة التربوية الحكومية كونها ملك الجميع".

ودعا منديل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "عدم السماح لاحد بالتجاوز على دوائرنا ونحن بدورنا سنكون ملزمين من خلال قواتنا الامنية بالحفاظ على امن التظاهر وسلميتها والحفاظ على سلامة المحاضرين ومن معهم ولن نسمح لاحد بالتجاوز عليهم وسنتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتجاوزين".

كما اهاب المحافظ بـ"القوات الامنية بضرورة الحفاظ على الوضع الامني ومنع كل مظاهرة من اي خرق يهدد سلامة المتظاهرين، سنبقى نطالب الجهات ذات العلاقة بانصاف هذه الشريحه المهمة وسنقف معهم دائما".

وصباح اليوم الأربعاء، قامت قوات مكافحة الشغب بإزالة خيم المعتصمين من المحاضرين المجانيين أمام مديرية تربية محافظة بابل واعتدت بالضرب على عدد منهم