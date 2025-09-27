بابل تضع حجر الأساس لمشاريع استثمارية "كبرى" في السياحة والإسكان (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت محافظة بابل، مساء السبت، وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعي السياحة والإسكان، بحضور رسمي واسع ومشاركة شركات محلية ودولية.

وقال محافظ بابل عدنان الفيحان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: “اليوم تشهد المحافظة ثورة عمرانية حقيقية تتركز في القطاعين السياحي والسكني، إلى جانب ما حققناه مؤخراً بإعلان بابل عاصمة العراق الصناعية. هذا الإعلان لم يكن مجرد شعار، بل واقع يعكس موقع المحافظة المميز ودورها الحيوي في الصناعة العراقية، حيث تضم بابل أكثر من سبعة معامل ومصانع كبرى تغطي الإنتاج الوطني وتصدر إلى خارج البلاد”.

وأضاف الفيحان أن “الإدارة الجديدة للمحافظة اعتمدت سياسة منفتحة وتسهيلات كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، ما جعل بابل نقطة استقطاب استثماري بارزة”، مشيراً إلى أن “المشاريع التي تم إطلاقها اليوم تشمل إعادة تأهيل فندق بابل السياحي الذي يمثل ذاكرة لأبناء المحافظة، وتطوير كورنيش الحلة بطراز حضاري حديث يتضمن نافورة داخل شط الحلة لإضفاء لمسة جمالية، فضلاً عن مشروع أبراج سكنية وفندق جديد باسم جنائن بابل”.

وأوضح المحافظ أن “هذه المشاريع ستعيد لبابل مكانتها كقبلة للسياح والباحثين عن الإرث الحضاري العريق الممتد لآلاف السنين، فضلاً عن استقبال الزوار الوافدين إلى العتبات المقدسة المنتشرة في المحافظة”، مؤكداً أن “الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع إضافية وصلت مراحل متقدمة من الإنجاز”.

من جانبه، قال المهندس الاستشاري عمر صلاح حمزة العامري، مدير مشاريع شركة ضفاف نهرين الشرقية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز: “نحتفل بتسليم مشروع إعادة تأهيل فندق بابل السياحي، وهو واجهة تاريخية للمدينة، ونطمح من خلاله إلى توفير فنادق عصرية تستوعب السياح والوفود الأجنبية مع تزايد المهرجانات والفعاليات في بابل”.

أما مدير سياحة بابل رائد الحسيني قال في حديث لوكالة شفق نيوز أن “افتتاح فندق بابل خطوة أولى ستتبعها ثلاثة إلى أربعة فنادق جديدة في المرحلة المقبلة، لتكون المحافظة مستعدة لاستقبال الزوار بما يتناسب مع قيمتها الحضارية”.

بدوره، أعلن رضا مازن العزاوي، وكيل المستثمر عن شركة منتجع أرض الأحلام، إطلاق مشروع أبراج بابل ضمن مجموعة “تشيك غروب”، مبيناً أن “المشروع يتكون من فندق خمس نجوم وعشرة أبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 30 طابقاً، ويمثل نقلة نوعية في البنية العمرانية للمحافظة، على أن يُنجز خلال ثلاث إلى أربع سنوات”.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة استثمار بابل رعد جون أن “هذه المشاريع النوعية، ومنها فندق بابل السياحي وأبراج بابل، ستمنح مركز المدينة واجهة حضارية جديدة”، مشيراً إلى أن “هناك أكثر من 150 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ حالياً، فيما سيتم غداً الإعلان عن 20 مشروعاً استراتيجياً جديداً ضمن ملتقى العراق للاستثمار ببغداد”.