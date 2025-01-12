بابل تصحو على ضباب كثيف وانعدام مدى الرؤية (صور)

شفق نيوز/ استيقظ السكان في محافظة بابل، صباح اليوم الأحد، على تشكل ضباب كثيف في اجوائها الذي تسبب بتراجع مدى الرؤية في مشهد قل نظيره بمناطق المحافظة.

ووثقت عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز، صباح المحافظة المغطى بالضباب بينما يتوجه السكان الى اشغالهم مشيا على الأقدام و ركوبا للسيارات وباقي وسائل النقل الاخرى.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق قد حذرت مساء امس السبت، من احتمالية تشكل موجات من الضباب ما بين متوسط الى كثيف يسبب تردي الرؤية دون واحد كم.