بابل تشكل خلية "أزمة إعلامية" لمواجهة "التهويل والتضليل"

شفق نيوز- بابل

قرر مجلس محافظة بابل، يوم الاثنين، تشكيل خلية "الأزمة الإعلامية" كمصدر "موثوق" للأخبار والتحديثات الأمنية ومواجهة "التهويل والتضليل".

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار تشكيل الخلية جاء: "حرصاً على مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي بالمعلومات الدقيقة، تم تشكيل خلية الأزمة الإعلامية في بابل لتكون مصدراً موثوقاً لنقل الأخبار والمستجدات الأمنية بمهنية ودقة، اعتماداً على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، وبما يضمن اطلاع الرأي العام على الحقائق دون تهويل أو تضليل".

وبين أن الخلية "تُدار بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات، إضافة إلى ممثلي الأجهزة الأمنية والدوائر الرقابية، بما يعزز مصداقية المعلومات ويوحد الخطاب الإعلامي في القضايا الأمنية".

ودعت مجلس المحافظة أهالي بابل إلى "اعتماد ما يصدر عن الخلية كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة".

ويوم أمس الأحد، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف حماية المؤسسات النفطية والمنشآت الحيوية في المحافظة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتصاعد استهداف حقول النفط والشركات الأجنبية.

وقال العيداني، خلال اجتماع أمني موسع ضم القادة الأمنيين وممثلي الشركات النفطية واللجان المعنية في مجلس المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه تقرر تشكيل خلية أزمة بإدارة الحكومة المحلية لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بأمن المؤسسات النفطية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك الدوائر المرتبطة بأمن المواطن والخدمات الأساسية، عبر تنسيق مباشر بين القوات الأمنية والشركات الأمنية الخاصة والمؤسسات المعنية.

وجاء ذلك على خلفية أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت مخاوف لدى الأهالي وقلقاً حول مدى وفرة الوقود والخدمات الأساسية للمواطنين.