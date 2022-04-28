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بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-28T14:08:25+0000
بابل.. تسجيل حالة وفاة و3 إصابات بالحمى النزفية

شفق نيوز / أفاد مصدر في دائرة صحة بابل، يوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات اشتباه بـ"الحمى النزفية"، وحالة وفاة واحدة.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد".

واتخذ إقليم كوردستان، ومحافظات عدة، إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من الوباء، تمثلت بمنع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، ومعاقبة المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المشددة.

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من هذا الوباء، إذ وصلت إصابات الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان إلى 20 إصابة منذ مطلع العام الحالي.

 

 

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