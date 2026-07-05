بابل تستنفر لتشييع خامنئي.. جلسة استثنائية وخطة استنفار شاملة

شفق نيوز- بابل

أعلن مجلس محافظة بابل، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن الاستعدادات الخاصة بمراسم تشييع المرشد الايراني الراحل علي الخامنئي، فيما أكد استكمال الخطط الخدمية والأمنية والصحية الخاصة بالحدث.

وقال رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة استثنائية للمجلس حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يتشرف باستقبال جثمان علي الخامنئي"، مبيناً أن المجلس صوّت على اعتبار يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مراسم التشييع.

وأضاف أن الجلسة ناقشت محورين رئيسيين، هما الخطة الخدمية والخطة الأمنية، موضحاً أنه جرى تخصيص 400 عجلة لنقل المشيعين إلى محافظتي النجف وكربلاء، مع اعتماد تنسيق عالي المستوى لضمان انسيابية حركة النقل في بابل.

وأشار المسلماوي إلى إعداد خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع قيادة شرطة بابل ومديرية المرور، بهدف تنظيم حركة السير، وتقليل الاختناقات، وتسهيل تفويج المواطنين وأصحاب المواكب والعشائر.

من جانبه، أكد محافظ بابل، علي تركي، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالنقل والخطة الأمنية، لافتاً إلى أن الحملة التنفيذية ستنطلق ابتداءً من اليوم.

وأضاف، خلال المؤتمر، أن المحافظة وفرت عدداً كبيراً من العجلات لنقل المشيعين، كما أعدت خطة صحية متكاملة إلى جانب الخطة الأمنية، استعداداً للحدث الذي تشهده المحافظة للمرة الأولى.

هذا وأعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في النجف وكربلاء.

ومن المقرر أن ينقل جثمان علي خامنئي من مدينة قم الإيرانية إلى مطار النجف الدولي يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يُنقل إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع.

وعقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة إلى مطار النجف ليعود إلى مدينة مشهد الإيرانية ليدفن في حرم الإمام الرضا.