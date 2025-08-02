بابل تستقبل أول موجات "مشاية الأربعينية" وسط تحدي "الماء والثلج" (صور)

شفق نيوز- بابل

أعلن مسؤول هيئة المواكب في بابل، سلام الأعرجي، يوم السبت، عن استقبال المحافظة خلال اليومين الماضيين أولى موجات الزائرين المتجهين إلى كربلاء، فيما أشار إلى ان تأمين العام والثلج يشكل تحديا للمواكب الحسينية.

وقال الأعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 4,500 موكب خدمي دخلوا رسميًا في الخدمة، حيث باشرت المواكب بنصب السرادق وتجهيز مواقع الخدمة، وتوفير وجبات الطعام وأماكن الاستراحة، والمستلزمات الضرورية للزوار".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية والخدمية والحكومية كافة في بابل بحالة استنفار تام، حيث تعمل بتنسيق مشترك لتأمين سلامة الزوار وضمان انسيابية حركتهم، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي الكامل للمواكب".

وتابع انه "رغم الجهوزية العالية، تواجه الجهات الخدمية تحديًا ملحوظًا هذا العام في تأمين الماء والثلج بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وزيادة الطلب، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لتأمين الكميات الكافية وضمان توزيعها بشكل منتظم".

وأكد أن "كل المواكب جاهزة لخدمة الزوار بكل طاقاتها، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تجاوز أي معوقات، خاصة في ما يتعلق بالماء والثلج، خدمةً لزوار الإمام الحسين عليه السلام".