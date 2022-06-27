بابل تحصي عدد عوائلها النازحة داخلياً وخارجياً وتكشف عن انقطاع المساعدات الحكومية

شفق نيوز /أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن نزوح اكثر من 8000 عائلة من منطقتين "ساخنتين" سابقاً إلى مناطق أخرى داخلها وأخرى خارجها، فيما بيّنت أن وزارة الهجرة والمهجرين قطعت مساعداتها للنازحين بسبب "التخصيصات المالية".

وقال مدير الدائرة حافظ الشجيري لوكالة شفق نيوز:" لا توجد اية مخيمات في بابل للنازحين الا ان هناك اعداداً كبيرة من نازحي ناحيتي جرف النصر والاسكندرية تسكن مناطق المحافظة او انتقلت الى محافظات اخرى".

وأضاف الشجيري أن "عدد النازحين من الاسكندرية الى بقية مناطق بابل وصلت الى 581 عائلة فيما نزحت 1125 عائلة الى بقية المحافظات"، مبيناً أن "اعداد عوائل نازحي جرف النصر الى مناطق اخرى داخل بابل بلغت 2494 عائلة فيما نزحت 4100 عائلة تقريباً الى محافظات اخرى ".

وأشار الشجيري إلى "انقطاع وزارة الهجرة والمهجرين عن تقديم الخدمات والمساعدات للنازحين بسبب تأخر إقرار موازنة 2022 العامة".

وتعد مخيمات النزوح والتي تنتشر في عدد من محافظات البلاد بسبب الظروف الأمنية "أضعف الحلقات" أمام مختلف الظروف الصعبة التي تضرب البلاد ومنها العواصف الترابية في بداية فصل الصيف وحتى الآن، فيما لازال النازحون من أهالي جرف النصر (الصخر سابقاً) من دون حلول جذرية تعيدهم لمناطقهم التي هجروها منذ سنوات مضت.