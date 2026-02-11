بابل تحث سكانها وشيوخ عشائرها على التعاون لمواجهة آفة المخدرات

شفق نيوز- بابل

حثَّ مؤتمر توعوي لمكافحة المخدرات، يوم الأربعاء، على تعاون السكّان ووجهاء العشائر في بابل مع الأجهزة الأمنية المتخصصة لمواجهة المخدرات وإبعاد الشباب عنها.

حيث عقدت جامعة القاسم الخضراء مؤتمر حواري وتثقيفي، برعاية مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع جنوب بابل.

وحمل المؤتمر شعار "كلا للمخدرات… نعم للحياة"، بحضور عدد من القيادات الأمنية ووجهاء العشائر وشيوخ المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على خطورة ظاهرة المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وشهد المؤتمر حضور مدير شرطة القاسم وممثلين عن الاستخبارات والأمن الوطني، إضافة إلى الكادر الإداري في جامعة القاسم.

وتناولت الندوة محاور متعددة أبرزها العلامات التي تظهر على متعاطي المخدرات، وطرق الحد من انتشارها، ودور الأسرة والمجتمع ورجال الدين وشيوخ العشائر في مواجهة هذه الظاهرة.

وقال مدير قاطع جنوب بابل لمديرية شؤون المخدرات، العميد ميثم الدهش، لوكالة شفق نيوز إن "الندوة جاءت ضمن سلسلة نشاطات توعوية تهدف إلى تثقيف المجتمع والحد من تفشي آفة المخدرات بين الشباب".

وأضاف، أن "ما طُرح اليوم في جامعة القاسم الخضراء هو ندوة ومؤتمر حواري تثقيفي لرفع وعي الناس بخطورة هذه الظاهرة التي بدأت تنخر في مجتمعنا وشبابنا".

وأشار إلى أن "إجراءات مديرية شؤون المخدرات مستمرة على مدار الساعة وواجباتنا لا تتوقف، ونسعى من خلال هذه الجهود وبالتعاون مع الآباء ووجهاء القوم إلى إنهاء هذه الآفة".

وأضاف الدهش أن المديرية تؤكد على أهمية تعاون المواطنين من خلال منظومة الاستجابة السريعة (911)، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو معلومات تتعلق بترويج أو تعاطي المخدرات.

وبيّن أن هوية المتصل تبقى طي الكتمان، وذلك انسجاماً مع توجيهات وزير الداخلية ومدير عام مديرية شؤون المخدرات في تعزيز الشراكة المجتمعية لمحاصرة هذه الظاهرة.

من جانبه، أشاد الشيخ أبو علي الجبوري، أحد وجهاء العشائر، بجهود مديرية المخدرات والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أهمية تكاتف المجتمع مع الجهات المختصة.

وقال لوكالة شفق نيوز "نشكر مديرية المخدرات والأجهزة الأمنية على نشاطاتهم التي تفيد المجتمع والشباب وتحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي دمرت الكثير من أبنائنا، اليوم فهمنا بشكل واضح دور العائلة والأب في متابعة الأبناء وملاحظة أي تغيرات سلوكية".

ودعا إلى "زيادة مثل هذه المؤتمرات والنشاطات التوعوية التي تعزز وعي الأسر وتقلل من أعداد المتعاطين"

وأكد الحاضرون في المؤتمر أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية ووجهاء المجتمع يمثل خطوة مهمة في محاصرة انتشار المخدرات، مشددين على ضرورة استمرار هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تفعيل دور الإبلاغ المجتمعي عبر الرقم (911) دعماً لجهود الأجهزة المتخصصة.