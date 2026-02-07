بابل تحتفي باليوم العالمي للإذاعة بمشاركة رسمية وإعلامية واسعة (صور)

شفق نيوز- بابل

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أقام اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين – فرع بابل، يوم السبت، مهرجانه السنوي بنسخته الخامسة، في قاعة نقابة المهندسين وسط مدينة الحلة، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع، تأكيداً على أهمية الرسالة الإعلامية ودور الإذاعة والتلفزيون في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع.

وقال رئيس اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين فرع بابل، عدنان البيرماني، إن الاتحاد يحرص سنوياً على إحياء هذه المناسبة العالمية التي تعكس قيمة الإذاعة كوسيلة إعلامية مؤثرة ومستمرة في أداء رسالتها.

وأضاف البيرماني لوكالة شفق نيوز أن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة انطلقت من الأكاديمية الإسبانية عام 2010، وتمت المصادقة عليها رسمياً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، فيما تعود بدايات البث الإذاعي إلى عام 1946 مع أول إذاعة تابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن إقامة هذا المهرجان تمثل رسالة تقدير لكل العاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون، ودعماً لدورهم في ترسيخ المهنية الإعلامية وخدمة القضايا المجتمعية.

من جانبه، قدم اللواء الحقوقي عادل الحسيني تهانيه بهذه المناسبة إلى جميع أعضاء اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين في العراق عموماً، وفي محافظة بابل على وجه الخصوص، مشيداً بحضورهم المميز وإبداعهم المستمر، ومتمنياً لهم مزيداً من النجاح والتألق في مسيرتهم الإعلامية.

بدوره، أكد معاون مدير الإعلام والاتصال الحكومي وليد الباوي، أن هذه المبادرة تعزز الترابط بين الإذاعات والمؤسسات الإعلامية والصحفيين، مشيراً إلى أن دور الإذاعة والتلفزيون لا يقل أهمية عن وسائل التواصل الاجتماعي، بل يمتاز بالمهنية والمصداقية في نقل الأخبار والتقارير إلى الجمهور.

وتابع الباوي أن التلفزيون والإذاعة ما زالا يحظيان بثقة كبيرة لدى المتلقي، لما يقدمانه من محتوى موثوق وصادق.

كما عبّر الصحفي حيدر أبو خماس عن تمنياته بالتوفيق لجميع الزملاء الإذاعيين والتلفزيونيين في العراق، مؤكداً أن رسالتهم تبقى مرآة تنقل الحقيقة إلى المجتمع في كل زمان ومكان.

في السياق ذاته، هنأ الصحفي والكاتب أسامة العابدين الأسرة الإعلامية بهذه المناسبة، مشيداً بالمنجز الفني والإعلامي الذي يقدمه إعلاميو بابل، ولا سيما في مجال الإذاعة، مؤكداً أن المحافظة تضم قامات إعلامية كبيرة أسهمت في تطوير العمل الصحفي والإذاعي.

ويأتي هذا الاحتفاء ليؤكد المكانة الراسخة التي تحتلها الإذاعة والتلفزيون في المشهد الإعلامي العراقي، والدور الحيوي الذي يؤديه الإعلاميون في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.