بابل تحتضن فعاليات اليوم الثاني من "الحدث العالمي للحضارة البابلية" (صور)

شفق نيوز/ تحتضن محافظة بابل، يوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من الحدث العالمي للحضارة البابلية، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وشهدت الفعاليات تنظيم سلسلة من المعارض والأنشطة الثقافية والفنية، شملت معرضاً للصناعات بمشاركة عدد من الشركات الحكومية والخاصة، من أبرزها الشركة العامة لصناعة السيارات، شركة الفرات للصناعات الكيميائية، وشركة إسمنت السدة، إلى جانب شركات محلية متنوعة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الصناعية لمحافظة بابل، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن قطاع الصناعة.

وقال رعد جوني المخزومي، معاون محافظ بابل ورئيس هيئة الأعمال والاستثمار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تستعد لعرض نحو 300 فرصة استثمارية صناعية خلال ملتقى الأعمال والاستثمار المقرر عقده يوم غد في أرض المعارض، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر يمثلون أكثر من 20 دولة".

وأضاف المخزومي، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي في بابل، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة ملف البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، مستفيدين من الطاقات البشرية والكفاءات العلمية التي تخرجها جامعات المحافظة".

وأشار إلى أن "بابل تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح عاصمة العراق الصناعية خلال السنوات المقبلة، عبر بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي متنامٍ".

وعلى الصعيد الثقافي، نظمت عدد من الندوات العلمية بمشاركة أكاديميين وباحثين من جامعات بابل والمستقبل والحلة، ناقشت موضوعات متعددة منها الطب البابلي القديم، وأنماط الحياة اليومية في الحضارات القديمة، في تأكيد على الغنى الحضاري والفكري الذي تحتضنه بابل.

واختتمت الفعاليات بجلسات حوارية أقيمت في القاعة الكبرى بمفتشية آثار وتراث بابل، حيث شدد الحضور على أهمية الاستمرار في إبراز الهوية الحضارية والصناعية للمحافظة على المستويين المحلي والدولي.

ويُرتقب أن يشهد اليوم الثالث من الحدث، إعلان حزمة ضخمة من المشاريع الاستثمارية، من شأنها إحداث نقلة نوعية في خارطة الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لمحافظة بابل.