بابل تبرم مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لرسم "خارطة إعمار شاملة"

شفق نيوز- بابل

أعلن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، مساء اليوم الثلاثاء، إبرام مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركة "دورش هولدينغ" الألمانية بهدف رسم "خارطة طريق شاملة" لمستقبل المحافظة بما يشمل مشاريع الطرق والجسور والإعمار والتطوير.

وذكر الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم إبرام مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركة (دورش هولدينغ) الألمانية، إحدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني المستدام".

وأوضح أن "هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لمستقبل بابل، من خلال إعداد المخططات العامة للمشاريع الكبرى وتقديم الدراسات الاستشارية والتصاميم وجداول الكميات، بما يشمل مشاريع الطرق والجسور والإعمار والتطوير الحضري".

واعتبر المحافظ أن "انضمام (دورش هولدينغ) إلى مسيرة الإعمار في بابل يمثل خطوة نوعية نحو الارتقاء بالخدمات، وتبني حلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات الحاضر وتؤسس لبنية تحتية متينة تخدم أجيال المستقبل".