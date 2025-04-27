بابل تبدأ حصاد الحنطة وسط تفاؤل بزيادة الدعم الحكومي للفلاحين (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، في محافظة بابل، حملة حصاد محصول الحنطة، وسط أجواء من التفاؤل بين الفلاحين بدعم حكومي واضح، لاسيما وأنهم تجاوزوا الخطة الحكومية بجهودهم الذاتية.

حيث شهدت ناحية الشوملي جنوبي المحافظة، بدء عمليات الحصاد في مقاطعة 28، ومنها مزرعة الفلاح عبد علي راشد المسعودي بمساحة تجاوزت الألف دونم.

ويعبر المسعودي عن تفاؤله بالموسم الحالي قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن "المساحات المزروعة كبيرة، ونتوقع أن يتجاوز إلانتاج الكمية المحددة".

وأكد أن "هذه الأراضي مزروعة على مياه المصب العام، خارج الخطة الزراعية الرسمية".

بدورها، أكدت خولة الطائي، رئيسة لجنة الزراعة في مجلس محافظة بابل، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا اليوم يمثل عرساً فلاحياً"، مشيرةً إلى أن "مديرية زراعة بابل باشرت رسميًا موسم الحصاد".

وتابعت أن "الحكومة، وعبر قرار رئيس الوزراء، قررت استلام كامل المحصول المزروع سواء داخل أو خارج الخطة الزراعية أو خارج الحصة المائية، مما منح الفلاحين دافعًا قويًا".

من جانبه، أوضح مدير زراعة بابل، ثامر الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن "خطة بابل الزراعية تضمنت زراعة 130,000 دونم من الحنطة، إلا أن الفلاحين تجاوزوا الخطة بزراعة أكثر من 170,000 دونم بجهودهم الذاتية ودعم الحكومة".

وفي السياق ذاته، طالب عدد من الفلاحين، ومنهم المزارع عامر حسن، بتوفير المزيد من الدعم، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين المياه والأسمدة، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق التجارية وصعوبة الحصول عليها.