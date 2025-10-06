بابل.. انطلاق حملة لرفع صور "مُخالفة" لمرشحي الانتخابات (صور)

شفق نيوز- بابل

نفذت بلدية الحلة، مركز محافطة بابل، يوم الاثنين، حملة واسعة لرفع صور المرشحين الدعائية من الجزرات الوسطية في شارع 100 بعد تسببها بأضرار في شبكة المياه.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الحملة شملت شارع الشاوي وتقاطع الأم وشارع السجن.

بدورها، دعت البلدية، المرشحين إلى "الالتزام بالأماكن المخصصة للإعلانات وعدم الإضرار بالممتلكات العامة".

يذكر أن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي وجه يوم السبت، برفع صور المرشحين المثبتة في الأماكن غير المخصصة للإعلان، فيما أكدت بلدية مركز المحافظة مباشرتها بالإزالة عبر حملة واسعة.