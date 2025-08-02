بابل.. انخفاض منسوب شط الحلة يوقف مشروع ماء كبير

شفق نيوز- بابل

أعلنت مديرية ماء محافظة بابل، يوم السبت، عن توقف مشروع ماء المحاويل بسبب انخفاض حاد بمنسوب مياه شط الحلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاضاً حاداً في منسوب مياه شط الحلة، تسبب بتوقف مشروع ماء المحاويل عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع المياه بشكل كامل عن مناطق الصوب الصغير وناحية النيل منذ صباح اليوم".

ولفتت إلى أن "فرق الصيانة تعمل بشكل طارئ لإعادة تشغيل المشروع وضمان إيصال المياه للمواطنين في أسرع وقت".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد أعلنت أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الأن، لافتة إلى أن "معدل الإيرادات لحوض دجلة والفرات بلغ 27% مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى إن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي".