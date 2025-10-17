بابل.. انخفاض "خطير" بمناسيب المياه يهدد محطات الشرب ودعوات رسمية لترشيد الاستهلاك

شفق نيوز- بابل

كشفت دائرة الماء في محافظة بابل، يوم الجمعة، عن انخفاض "خطير" بمناسيب في نهر الحلة يهدد عمل محطات تصفية المياه، فيما وجهت دعوات لترشيد الاستهلاك لحين تراجعت الأزمة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الانخفاض الحاد بمناسيب المياه الخام لشط الحلة بات واضحاً للعيان حيث كانت مشابك هيكل السحب لمشاريع الماء مغمورة بالمياه في العام الماضي، في حين انخفضت بشكل كبير حالياً".

ودعت الدائرة إلى الترشيد في استهلاك المياه من قبل المواطنين لحين انتهاء الأزمة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، شهد نهر الفرات، المار بقضاء الكفل، جنوبي محافظة بابل، جفافاً كبيراً، حتى بات يُقطع سيراً على الأقدام، بعد ظهور مساحات من اليابسة في منتصفه، ما أثر على الأراضي الزراعية المحيطة بالنهر.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وقيام تركيا بحرمان العراق من حصصه المائية.