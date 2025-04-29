بابل.. المستشفى البيطري يكثف جهوده "المجانية" لمكافحة الحمى النزفية (صور)

شفق نيوز/ يواصل المستشفى البيطري التعليمي في بابل تنفيذ حملته "المجانية" الشاملة لمكافحة مرض الحمى النزفية، التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري وتستمر حتى السابع من آيار/ مايو المقبل، مستهدفة تغطيس الأغنام والماعز، ورش الأبقار والجاموس، إضافة إلى الحضائر وأماكن التربية بالمبيدات الخاصة للقضاء على حشرة القراد، الناقل الرئيسي للمرض.

وقال مدير المستشفى البيطري أحمد فاضل فرهود، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة تغطي مختلف مناطق الريف في محافظة بابل، وتتم بإشراف مباشر من كوادر المستشفى، والجهود لا تقتصر على رش الحيوانات فحسب، بل تمتد إلى متابعة الحالات المشتبه بها التي ترد من وزارة الصحة، وزيارة المنازل للتحقق من مصادر العدوى، سواء كان الشخص مربياً أم لا.

وأضاف فرهود أن فرق المستشفى تتابع بدقة مصدر اللحوم والحيوانات المتداولة في الأسواق، للسيطرة على أي بؤرة محتملة للمرض، مؤكداً أن الوضع هذا العام أفضل من العام الماضي، حيث سُجلت أول حالة في نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، مقارنة بالعام 2023 الذي ظهرت فيه الحالة الأولى مطلع نيسان/ أبريل.

وقد شهدت الحملة اليوم الثلاثاء، عمليات تغطيس للأغنام في قرية "طابة" قرب مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، ضمن جدول ميداني واسع يهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والمزارع في المناطق الريفية.

ويأمل القائمون على الحملة أن تؤتي جهودهم ثمارها في الحد من انتشار الحمى النزفية، من خلال القضاء على حشرة القراد ومراقبة سلاسل انتقال العدوىبشكلصارم.