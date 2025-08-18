بابل.. القبض على 4 من تجّار المخدرات بكمين محكم

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر في مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على أربعة من تجار المخدرات شمالي الحلة، مع كميات من الكريستال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتعاون مع شؤون السيطرات، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يُعدّون من تجار المواد المخدرة، وذلك عند سيطرة النيل شمالي الحلة".

وأضاف المصدر أنّ "العملية جرت بعد كمين محكم أُعدّ لهم، حيث تم ضبط أمبولات للتعاطي مع كمية من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم"، مشيراً إلى أنّ "المتهمين أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وشدد على أنّ "هذه الجهود تأتي ضمن خطة واسعة لتعقب تجار ومروّجي المخدرات في بابل"، مؤكداً أنّ "شرطة المحافظة ماضية في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المجتمع".