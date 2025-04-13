بابل.. الحبس لـ10 ناشطين أبرزهم ضرغام ماجد ومتظاهرون يغلقون بوابة المحكمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة بابل، يوم الأحد، بغلق محكمة من قبل متظاهرين، بعد صدور حكم بالحبس 4 أشهر بحق 10 ناشطين، بينهم ضرغام ماجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين أغلقوا بوابة محكمة الحمزة الغربي في محافظة بابل، على خلفية الحكم الصادر بحق الناشط ضرغام ماجد، بالحبس لمدة أربعة أشهر، إلى جانب عشرة متظاهرين آخرين شملهم الحكم بنفس القضية".

وأضاف أن "قرار الحكم صدر بناء على دعوى مقدمة من النائبة دنيا الشمري"، مبينا أن "الحكم أثار موجة من الاستنكار الشعبي، وخرج عدد من المحتجين أمام المحكمة، مطالبين بـإطلاق سراح المعتقلين واعتبار الأحكام تضييقاً على الحريات والتعبير السلمي".

وقد أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، قبل قليل، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الناشط البارز في التظاهرات إحسان أبو كوثر.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم صدر بعد إدانته بجريمة قتل أحد المتظاهرين، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.