بابل.. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل بناية تجارية بـ 10 فرق اطفاء (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني يوم السبت، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع (الأحذية) في منطقة حي الجامعة وسط محافظة بابل.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران مع عشرة فرق اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة التامة وابعاد خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية .

وأشار البيان؛ إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التجارية.