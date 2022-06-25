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بابل.. التخطيط تحدد سبل القضاء على 38 ألف عشوائية بالمحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-25T11:46:44+0000
بابل.. التخطيط تحدد سبل القضاء على 38 ألف عشوائية بالمحافظة

شفق نيوز/ حدد مدير التخطيط في بابل، خالد الصالحي، يوم السبت، سبل القضاء على العشوائيات بالمحافظة والتي وصل عددها إلى 38 ألف عشوائية، فيما طرح جملة حلول لمعالجة هذا الملف.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد العشوائيات ارتفعت مؤخراً من 25 ألف وحدة عام 2016 إلى 38 ألف وحدة خلال العام الحالي"، مبيناً أن "بابل تعاني من فجوة سكن تقدر بـ١١٥ ألف وحدة سكنية لائقة للعيش الكريم، وفق الاسقاطات السكانية لعام ٢٠٢١ والذي وصل عدد السكان فيها إلى ٢٢٣٨٠٠٠ نسمة، أي وفقاً لاحتساب معدل الأسرة الواحدة ٦ أشخاص".

وأضاف أن "معالجة مشكلة السكن العشوائي يكمن ببناء مدن جديدة، وتم تحديد 5 مناطق صالحة للبدء فيها على أن تكون منطقة المطار في الوردية الخيار الأول وبمساحة ٨٠٠٠ دونم، وبطاقة استيعابية لـ38 ألف وحدة سكنية.

وأشار الصالحي، إلى أن "الخيار الثاني هو منطقة الافندية والعبارة في النيل، وبمساحة ١٦ ألف وحدة سكنية وتسع لـ١٠٠ ألف وحدة بنوعيها الأفقي والعمودي"، لافتاً إلى أن "عملية المسح تواجه معوقات كثيرة، حيث تم مسح ٤٠٠٠ دونم منها فقط".

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