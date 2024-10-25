بابل.. اعتقال عصابة "تبتز" صائغي الذهب وتمارس "التنويم المغناطيسي" مع ضحاياها

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، عن كشف عصابة تستخدم "التنويم المغناطيسي" مع ضحاياها، ومتهمة أصلا بابتزاز تجار ذهب في المحافظة بدعاوى كيدية ملفقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز من قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة بابل وبعملية نوعية، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة محترفة مكونة من أربعة أشخاص تخصصوا في إقامة دعاوى كيدية ملفقة ضد تجار وصائغي ذهب في المحافظة بهدف ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم".

وذكرت قيادة الشرطة أنه "بعد التحقيق المكثف اعترفت العصابة بارتكاب جرائم أخرى، حيث استخدمت أساليب احتيال متطورة كالتنويم المغناطيسي لخداع الضحايا، مدعين أنهم مواطنون عرب يقومون بمساعدة العوائل الفقيرة، إلا أنها كانت تهدف إلى سرقة المواطنين والنصب عليهم".