بابل.. اعتقال أجانب مخالفين لشروط الإقامة ومطلوبين بتهم مختلفة

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأربعاء، عن اعتقال متهمين من جنسيات أجنبية مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، والقبض كذلك على مطلوب ومخالف في عمليات تفتيش دقيقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات في قيادة شرطة محافظة بابل، نفذت سلسلة إجراءات أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة القانونية داخل البلاد".

وبينت أن "سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص باكستانيي الجنسية، لمخالفتهم ضوابط الإقامة الرسمية داخل الأراضي العراقية".

ولفتت إلى أن "سيطرة الشهيد العقيد عبد خليف، تمكنت من إلقاء القبض على متهم آخر يحمل جنسية أجنبية لذات المخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة أصولياً".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهد الأمني المستمر لتعزيز الاستقرار في المحافظة ومنع أي محاولات من شأنها تهديد سلامة المواطنين أو الإخلال بالنظام العام ، في إطار التزام شرطة بابل بتطبيق القانون بعدالة وحزم".

وأشارت القيادة إلى أن "السيطرات الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل تنفيذ مهامها اليومية في تدقيق الأشخاص والعجلات المارة ومطابقة بياناتهم مع قواعد المعلومات في الحواسيب الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وأكدت أن "سيطرة الشهيد المقدم فراس طه العزاوي، تمكنت من القبض على أحد المطلوبين من سكنة محافظة الأنبار، والصادر بحقه أمر قبض وفق المادة 431 من قانون العقوبات ، حيث سيتم تسليمه أصولياً إلى قيادة شرطة محافظة الأنبار – مديرية الجنائية والحركات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأضافت أن "سيطرة الحمزة الغربي، تمكنت كذلك من إلقاء القبض على مخالف من سكنة محافظة الديوانية أثناء قيادته عجلة تبين وجود اختلاف في بياناتها الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية".

وأكدت قيادة شرطة بابل أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى إحكام السيطرة على مداخل المحافظة ومخارجها، وضمان تدقيق شامل للأشخاص والعجلات للحد من أي نشاطات خارجة عن القانون".