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بابليون تكشف عن منهاج زيارة البابا الى العراق: لقاءات وصلوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-08T14:49:59+0000
بابليون تكشف عن منهاج زيارة البابا الى العراق: لقاءات وصلوات

شفق نيوز/ كشفت بابليون، الكتلة المسيحية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، منهاجا قالت إنه منهاج زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وبحسب المنهاج الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن البابا فرنسيس يغادر روما صباح الجمعة الخامس من شهر آذار المقبل، ليصل بعد الظهر بنفس التاريخ إلى مطار بغداد الدولي، إذ سيتم الاستقبال الرسمي.

كما ورد في المنهاج لأن البابا سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي، ينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب، وبعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية.

وعلى ذمة منهاج بابليون؛ فأن بابا الفاتيكان سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، ليتوجه بعدها إلى كاتدرائيّة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، منهيا بهذه الزيارة يومه الأول في العراق.

ويتوجه البابا فرنسيس يوم السبت إلى محافظة النجف حيث سيلتقي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة.

كما يحتفل عصر السبت بالقداس في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد، ليتوجه يوم الأحد إلى إربيل وبعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب، ثم ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش، ويعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس في ملعب "فرانسو حريري".

أما يوم الاثنين، يتوجه البابا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي، وفقا لمنهاج وزعته بابليون؛ الكتلة المسيحية في مجلس النواب العراقي.

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