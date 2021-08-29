ايهما اقل تكلفة للمعيشة بغداد ام طهران؟ موقع عالمي يجيب

شفق نيوز/ كشف موقع expatistan العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم ان بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من طهران العاصمة الإيرانية بنسبة أكثر من 68%.

والموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقا للموقع في أحدث تصنيف له لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 59% مما يدفعه السكان في طهران، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك مشروب) في الحي التجاري في بغداد 9.250 آلاف دينار وتعادل ( 266.013 ريال ايراني ) في حين تبلغ تلك القائمة في طهران ( 655.529 ريال ايراني) للشخص الواحد".

واشار الى ان "سكان بغداد يدفعون على السكن اقل بنسبة 69% مما يدفعه السكان في طهران"، وسكان بغداد يدفعون على الملابس اقل بنسبة 79% مما يدفعه سكان طهران.

ونوه إلى أن "سكان بغداد يدفعون على الموصلات اقل بنسبة 73% مما يدفعه سكان طهران"، مبينا ان "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية اقل بنسبة 58% مما يدفعه سكان طهران، ويدفع سكان بغداد على الترفيه اقل بنسبة 64% مما يدفعه سكان طهران".