ايلول المقبل.. تركيا تباشر بإلغاء التأشيرة عن فئتين من العراقيين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، إلغاء التأشير عن فئتين من المسافرين العراقيين.

وقالت الوزارة؛ إنه اعتبارا من الأول أيلول سيتم رفع تأشيرة الدخول عن العراقيين ممن هم دون 15 عاما وأكثر من 50 عاما.

وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي قال في 10 تموز الماضي؛ ان "وزارتي الخارجية العراقية والتركية اتفقتا على إلغاء تأشيرة السفر للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تزيد أعمارهم على 50 سنة".

وأضاف إن "رسوم تأشيرة السفر إلى تركيا تتراوح بين 130 و200 دولار وتختلف حسب مدة الإقامة في تركيا".