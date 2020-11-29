اوروبا تدين "خنق الأصوات الناشئة" في العراق: حرية التعبير ليست لحزب واحد

شفق نيوز/ أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، ما وصفه بـ"خنق الأصوات السياسية الناشئة" في العراق، على خلفية أحداث مدينة الناصرية معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مشدداً على أن حرية التعبير ليست لحزب واحد.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي الى العراق مارتن هوت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "‏الهجمات الجديدة ضد المتظاهرين تعيد الى الاذهان محاولات العام الماضي من قبل العناصر المسلحة لخنق الأصوات السياسية الناشئة الجديدة في شوارع العراق".

واضاف "بينما يستعد العراق للانتخابات، يجب التأكيد على أن حرية التعبير ليست مقصورة على حزب واحد، بل يتمتع بها جميع العراقيين بالتساوي".

وهاجم العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول أمس الجمعة محتجين معتصمين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أدى لسقوط خمسة قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وعلى إثر ذلك، قال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر قراراً بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اليوم (الجمعة) التي جرت في المحافظة، وإعلان حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وتحتضن ساحة الحبوبي احتجاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.