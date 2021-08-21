اهالي منتسبي حماية مدير بلدية كربلاء يحتجون على الأحكام الصادرة بحق ابنائهم

شفق نيوز/ احتج عدد من أهالي منتسبي الشرطة الذي تم الحكم عليهم على خلفية اغتيال مدير بلدية كربلاء علي الخفاجي، اليوم السبت، مطالبين بإعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق ابنائهم.

وقال رحيم علي أحد أقارب عناصر الشرطة المحكومين لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا الحكم جائر وغير منصف، أن القانون يضمن تواجد محامي ولكن هذا لم يكن موجودا أثناء محاكمة ابنائنا".

وطالب علي "رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأهل الإنصاف النظر بحكم هؤلاء".

وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي في العراق أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي اغتيل مؤخرا.

وكان مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية، عندما اصابته مجموعة من الأشخاص أثناء حملة لرفع التجاوزات.

وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال منفذ الجريمة، وتبين أنه طالب دكتوراه.