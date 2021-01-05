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اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-05T12:46:05+0000
اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

شفق نيوز/ لجأ مواطنو مناطق شرق القناة في العاصمة بغداد، إلى حل أشبه ما يكون بالـ"سحري"، لمعالجة تكدس النفايات في غير مواضعها المخصصة من قبل أمانة بغداد.

حيث اضطر سكان مناطق الحبيبة، المشتل، وحي الامين؛ الذين يعانون من التكدس العشوائي للنفايات قرب منازلهم؛ إلى رفع صور بعض الرموز الدينية لحل ازمة رمي النفايات، ملقين اللوم على امانة بغداد لاهمالها بعض المتنزهات والاماكن الترفيهية.

ويقول احد المواطنين لوكالة شفق نيوز؛ إن "امانة العاصمة متهاونة مع من يرمي النفايات ونحن كسكان هذه المناطق قمنا بوضع صور بعض الرموز الدينية لكي لا ترمى النفايات".

وأضاف المواطن الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ أن "عدم وجود القانون القوي في مناطق شرق القناة وخصوصا بالمناطق المجاورة لمدينة الصدر، يدفع الكثيرين إلى عدم الالتزام لأنهم لا يخشون المحاسبة".

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