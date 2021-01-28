سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اهالي قضاء في صلاح يرفضون عودة مسؤول سابق

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-28T14:55:27+0000
اهالي قضاء في صلاح يرفضون عودة مسؤول سابق

شفق نيوز/ اعرب اهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، يوم الخميس، عن رفضهم عودة القائممقام المحال للتقاعد فيما طالبوا بحسم المنصب الشاغر منذ نحو 6 أشهر والذي تسبب بتعطيل المشاريع الخدمية ومصالح المواطنين بشكل عام.

وقال اثير الربيعي احد منظمي التظاهرات والحراك الجماهيري في بلد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اهالي بلد يرفضون بشكل قاطع عودة القائممقام السابق عامر عبد الهادي مرهون الى منصبه"، مشيرا إلى "فشله في تقديم أبسط حقوق اهالي بلد المشروعة من الخدمات البسيطة وتحول بلد إلى قضاء مهمل ومهمش تحت وطأة التردي المعيشي".

وبين الربيعي؛ ان "موجة من الغليان الشعبي ستنفجر في حال عودة القائممقام المحال للتقاعد وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وتؤدي إلى بأهالي بلد إلى تصعيد الاحتجاجات وامتدادها الى اعتصامات مفتوحة حتى وان وصل الامر للدماء".

ودعا الربيعي المحافظة ورئاسة الوزراء الى "حسم منصب قائممقام بلد واختيار شخصية مقبولة و كفوءة تلبي مطالب جميع الشرائح وتنصف مطالبها واحتياجاتها بعيدا عن اي مصالح حزبية او فئوية"، لافتا إلى أن "قضاء بلد الأكثر إهمالا من بين اقضية محافظة صلاح الدين على الرغم من التضحيات البشرية الجسيمة التي قدمها خلال الحرب مع الإرهاب وحروب تحرير المحافظة".

بدورها؛ بينت النائبة عن صلاح الدين منار عبد المطلب الشديدي وهي من سكان بلد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ثلاثة مرشحين لمنصب قائممقام بلد قدمتهم ادارة المحافظة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبانتظار حسم المنصب بقرار حاسم خلال الأسبوع القادم".

وأشارت الشديدي إلى "وجود فراغ إداري وخدمي في بلد على الرغم من ادارة منصب القائممقام بالوكالة من قبل نائب المحافظ اسماعيل الهلوب، الى جانب توقف المشاريع الخدمية وغياب الجهة الرسمية المطالبة بحقوق أهالي بلد والممثلة برئيس الوحدة الادارية".

وعن وجود مخالفات في اقالات رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر في المحافظة أوضحت الشديدي؛ أن "تغيير مدراء الدوائر من صلاحيات المحافظ وتغيير رؤساء الوحدات الإدارية من صلاحيات مجلس الوزراء"، مبينة أن "الكثير من عمليات الاقالة والاستبدال في المحافظة ابطلها القضاء العراقي".

وأكدت مصادر رسمية لوكالة شفق نيوز في وقت سابق أن الإجراءات القضائية والطعن الذي قدمه قائممقام بلد السابق عامر عبد الهادي مرهون بالمحكمة الإدارية بداعي بطلان إحالته للتقاعد تسبب بتأخر حسم منصب القائمقام منذ نحو 5 أشهر.

وتسببت الاحتجاجات الجماهيرية في قضاء بلد في آب الماضي بسبب سوء وتردي الخدمات بإحالة قائممقام القضاء إلى التقاعد.

related

تظاهرات في قضاء بلد.. ونوابه يخلون مسؤوليتهم

Date: 2020-08-18 12:44:45
تظاهرات في قضاء بلد.. ونوابه يخلون مسؤوليتهم

تظاهرات شعبية في منطقة شهدت "مجزرة" تطالب بحشد شعبي لمواجهة داعش

Date: 2020-11-28 11:19:35
تظاهرات شعبية في منطقة شهدت "مجزرة" تطالب بحشد شعبي لمواجهة داعش

قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

Date: 2021-01-21 19:22:53
قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-04-26 13:57:37
تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

العراق يعيد حظر الانترنت في بغداد وعدد من المحافظات

Date: 2019-10-08 16:23:00
العراق يعيد حظر الانترنت في بغداد وعدد من المحافظات

محافظة عراقية تشكو الوافدين من المؤسسات الامنية: نقلوا لنا الفيروس

Date: 2020-06-13 10:31:22
محافظة عراقية تشكو الوافدين من المؤسسات الامنية: نقلوا لنا الفيروس

الكاظمي يتعهد بعلاج جرحى الاحتجاجات

Date: 2020-08-10 15:44:03
الكاظمي يتعهد بعلاج جرحى الاحتجاجات

تظاهرات في صلاح الدين تطيح بمسؤول محلي

Date: 2020-09-10 07:52:17
تظاهرات في صلاح الدين تطيح بمسؤول محلي