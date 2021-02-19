اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)

شفق نيوز/ دخلت الموصل اليوم الجمعة، مرحلة حظر التجوال الشامل الذي فرضته قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي شمل جميع المدن العراقية عدا اقليم كوردستان.

وتم تطبيق فرض حظر التجوال الوقائي في الموصل؛ وسط تشديد ورقابة من السلطات الأمنية التي منعت التنقل إلا للحالات الإنسانية والجهات المخولة بالتنقل من قبل المحافظة مثل الإعلاميين والصُحفيين والعسكريين.

فيما أُغلقت مداخل المدينة بصورة كاملة باستثناء الحالات الانسانية وستبقى كذلك حتى فجر يوم الاثنين بحسب التوصيات .

ومنعت السلطات أصحاب المحال من فتح محالهم باستثناء محال بيع المواد الغذائية.

وتشهد شوارع المدينة هدوءاً كبيراً، يرافقه التزام من قبل المواطنين، خصوصاً مع التحذيرات التي صدرت بشأن محاسبة المخالفين وفرض الغرامات.