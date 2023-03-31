اهالي الديوانية يطالبون بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمحافظة جراء الأمطار

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أهالي الديوانية مساء الجمعة، لمطالبة مجلسي الوزراء والنواب بوضع حد للفساد المستشري ونقص الخدمات في محافظتهم.

وتعرضت محافظة الديوانية لموجة أمطار استمرت عدة أيام، انهارت بسببها منظومي المجاري والكهرباء وتسببت بغرق الشوارع.

وطالب المتظاهرون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"-صندوق لأعمار الديوانية وتخصيص مبالغ اضافية للموازنة المخصصة للمحافظة كونها مدينة منكوبة من كافة الجوانب وإحالة المشاريع من خلال (مجلس استشاري يتكون من نخب المدينة ) يشرف على إحالة المشاريع المهمة وذات الجدوى والتي تعود بالنفع للمدينة..وإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات عالمية رصينة، وهناك شركات بالفعل جاهزة لدخول الديوانية والعمل خلال فترة قصيرة".

كما طالبوا بـ"إيقاف وسحب العمل من الشركات الفاشلة إبتداءً من شركة الرافدين ونور الافق والتيك، وكذلك التحقيق بتعاقدات الدوائر الخدمية كافة".

وشدد البيان على ضرورة "محاسبة الحكومات المحلية السابقة ورؤساء الأقسام والدوائر الخدمية ودائرة المهندس المقيم واللجان الهندسية والفنية التي عملت مع الشركات والمقاولين والتي يفترض إنها كانت تراقب وتتابع الأعمال السابقة والحالية".

كما طالبوا وفق البيان بـ"تشكيل لجان فنية مختصة من نقابة المهندسين وقانونيين للتحقيق في شبهات فساد المختبرات الانشائية لمساهمتها مع الشركات في فشل مشاريع المدينة، وتعويض المتضررين في المدينة بفعل الامطار الاخيرة والانهيار الخدمي أسوة بتعويضات مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل".

وحدد المجتمعون "يوم غد الساعة 8:30مساء من فلكة الشهيد محمد باقر عنو" مكانا للتجمع للخروج بتظاهرة "أمام مبنى المحافظة" بحسب البيان.