انهيار منظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية

شفق نيوز- محافظات

أفادت مصادر محلية، يوم الإثنين، بإنطفاء منظومات الكهرباء وخروجها عن الخدمة في أغلب محافظات الوسط والجنوب، بما فيها العاصمة بغداد.

وقالت مصادر من مختلف المحافظات، لوكالة شفق نيوز، إن "محطات كهرباء البصرة وميسان وذي قار وبغداد وديالى والانبار، خرجت عن الخدمة".

وأضافت أن "السبب المرجح هو الأحمال الثقيلة، او حدث طارئ"، دون أن صدور توضيح من أي جهة رسمية أي حتى الان.

ويتزامن هذا الانطفاء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.