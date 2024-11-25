انهيار منزل ومصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين احدهما انهيار منزل وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن " منزلاً ببناء قديم تعرض للانهيار بمنطقة شارع عشرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وادى لاصابة شخصين، حيث تم نقلهم للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

واضاف المصدر، كما ان " حادث سير مروع وقع بمدخل مدينة الناصرية الغربي، نتيجة انقلاب عجلة نوع ستاركس، حيث أدى الحادث لمصرع 4 اشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح بعضها بليغة".