انهيار منزل في النجف "القديمة" يوقع إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر بالدفاع المدني، اليوم السبت، بإصابة عائلة كاملة مكونة من 7 أشخاص إثر انهيار منزلهم في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عائلة متكونة من 7 أشخاص تعرضوا للإصابات بعد انهيار منزلهم في شارع زين العابدين بالمدينة القديمة".

وأوضح، أن "فرق الإنقاذ باشرت باخراجهم بمهنية وسرعة كبيرة بإشراف مباشر من قبل مدير دفاع مدني النجف العميد الحقوقي محمد جاسم الشمري، وتم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل والسبب وراء انهيار المنزل.