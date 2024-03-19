انهيار منازل وإصابة امرأة بجروح خطرة بعاصفة مطرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة امرأة وانهيار عدد من المنازل في إحدى قرى المحافظة جراء الأمطار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عاصفة مطرية ضربت قرية العباديات بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وأدت إلى انهيار عدد من المنازل وسقوط أعمدة الكهرباء، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح خطرة نتيجة سقوط سقف المنزل عليها".

وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف طوقت مكان الحادث وقامت بإخلاء المواطنين، ونقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانب آخر "نفذت قوة من شعبة مكافحة المخدرات واجباً أمنياً نوعياً بقضاء العكيكة جنوبي مدينة الناصرية وتمكنت من اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول العملية.