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انهيار مجمع طبي بميسان.. الدفاع المدني: المبنى كان مخالفا للضوابط

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-10T05:41:32+0000
انهيار مجمع طبي بميسان.. الدفاع المدني: المبنى كان مخالفا للضوابط

شفق نيوز/ أحكمت فرق الدفاع المدني السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس، داخل مجمع طبي ومركز تجميل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حريقا اندلع في مجمع طبي مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من ألواح السندويج بنل.

وأضاف البيان؛ أن مديرية الدفاع المدني استنفرت جهدها البشري من رجال اطفاء وزجّت بالعديد من الآليات التخصصية والساندة حتى أحكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل ألواح السندويج بنل التي تداعت من شدة الحرارة مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل في حين اوقفت فرق الدفاع المدني انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية.

وتابع البيان؛ أن الدفاع المدني استدعى خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

يذكر أن السندويج بنل اضحى يشكل عقبة كؤود أمام مديرية الدفاع المدني التي استنزفت مواردها بسبب استشراء البناء من خلال ألواح السندويج بنل.

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