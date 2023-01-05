انهيار مبنى بالموصل.. انتشال أول جثة من تحت الأنقاض

شفق نيوز/ انتشلت وحدات الدفاع المدني يوم الخميس، أول جثة من تحت انقاض المبنى المنهار في مدينة الموصل. وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مستشفى السلام في المدينة استقبلت أول جثة من ضحايا المبنى المنهار في الجانب الأيسر من مدينة الموصل. وأفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية، في وقت سابق من يوم الخميس، بانهيار بناية قيد الإنشاء في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق. وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن بناية (عمارة) قيد الإنشاء مؤلفة انهارت في منطقة يارمجة بالموصل.وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تحاول اجلاء العمال المحاصرين تحت ركام تلك البناية. وتابع المصدر؛ أن جهود الإنقاذ أسفرت عن إجلاء 8 عمال بينهم مصابين ولكن لاوجود لوفيات حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن عملية الإنقاذ مستمرة. وشهد العراق خلال العام 2022 حوادث انهيار مروعة أحدها لمزار ديني ما يُعرف بقطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، والآخر لبناية مؤلفة من أربعة طوابق في حي الكرادة، والثالث لبناية في منطقة الوزيرية للعطور جراء حريق هائل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء.