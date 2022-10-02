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انهيار مبنى الكرادة.. 4 مفقودين لم يتم العثور عليهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T08:07:45+0000
انهيار مبنى الكرادة.. 4 مفقودين لم يتم العثور عليهم

شفق نيوز/ افاد شهود عيان وذوي ضحايا انهيار مبنى المختبر الوطني وسط بغداد، عن عدم عثورهم على أقربائهم من بين الناجين من الحادث.

وابلغ ذوو الضحايا وكالة شفق نيوز؛ ان "4 مفقودين جراء انهيار العمارة في ساحة الواثق (امرأة وطفلة ورجلين)".

وأضافوا أنه حتى الساعة لم يتم العثور عليهم رغم استمرار عمليات البحث من قبل فرق الدفاع المدني.

ونأت الهيئة الوطنية للاستثمار، بنفسها عن حادثة انهيار مبنى في الكرادة، أمس السبت، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار في وزارة الصحة وأمانة بغداد.

وصباح امس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البناية مكونة من أربعة طوابق وقعت في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.

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