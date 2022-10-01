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انهيار مبنى الكرادة.. رفع الآف الأطنان والاقتراب من الوصول المحاصرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T17:51:59+0000
انهيار مبنى الكرادة.. رفع الآف الأطنان والاقتراب من الوصول المحاصرين

شفق نيوز/ أعلن مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، يوم السبت، رفع الآف الأطنان وأكد الاقتراب من الوصول للمحاصرين في المبنى المنهار في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال الكوفي بحسب الموقع الرسمي للحشد الشعبي، إن "الحشد الشعبي بالتعاون مع الدفاع المدني وبلديتي الكرادة والغدير وامانة بغداد ومحافظة بغداد تمكن رفع الاف الاطنان من الركام من الطابقين الأول والثاني في المبنى المنهار بمنطقة الكرادة".

وأضاف، "توصلنا الى نتائج طيبة بعد عمل متواصل منذ أكثر من 10 ساعات في البحث عن ناجين".

وتوقع الكوفي "وصول جهود الانقاذ الى مدخل الطابقين الارضي والأول من البناية المنهارة خلال فترة قصيرة"، معربا عن "أمله بإمكانية وجود ناجين إحياء ما يزالون محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار".

ورجح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم السبت، وجود نحو 4 أشخاص محاصرين تحت ركام البناية المنهارة وسط العاصمة بغداد.

وأكد بوهان في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنقاذ 13 شخصا من تحت ركام البناية المنهارة، مردفا بالقول إنه من المرجح وجود من 3 - 4 أشخاص محاصرين.

وأضاف أن عمليات الانقاذ والبحث مازالت مستمرة.

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