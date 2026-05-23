انهيار في أطول جسور العراق

شفق نيوز- ديالى

كشف مصدر حكومي، يوم السبت، عن تسجيل انهيار في مقتربات جسر حمرين، الذي يعد الأطول في العراق، بسبب ارتفاع مناسيب البحيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من مجلس المحافظة ومديرية طرق وجسور ديالى أجرى زيارة ميدانية لتقييم أوضاع جسر حمرين، الذي يعتبر الأطول في العراق، بعد ارتفاع مناسيب بحيرة حمرين جراء غزارة الأمطار".

وأضاف أن "الوفد أشر انهياراً خطيراً في مقتربات الجسر الترابية، من دون تضرر الكتل والحوامل الكونكريتية"، لافتاً إلى أن "الانهيار يعد خطيراً على المارة، باعتبار أن الجسر تم افتتاحه بشكل مؤقت قبل تسليمه وافتتاحه رسمياً من قبل الشركة المنفذة".

وأشار المصدر، إلى أن "الوفد توصل إلى ضرورة إعادة إغلاق الجسر بشكل مؤقت وردم الانهيار الذي حدث في مقتربات الجسر، لكن مديرية الطرق والجسور تعاني من عدم توافر تخصيصات مالية تمكنها من العمل على الجسر والمشاريع الأخرى في المحافظة، بفعل الأزمة المالية في العراق".

ويعتبر جسر حمرين، شمال شرقي ديالى، الأطول في العراق بطول أكثر من 7 كيلومترات مع مقترباته، فيما تبلغ كلفة تشييده أكثر من 60 مليار دينار عراقي.

وكانت الجهات الحكومية في ديالى قد افتتحت جسر بحيرة حمرين الجديد بشكل مؤقت للمارة منذ أكثر من شهر، قبل اكتمال إنجازه، جراء تضرر الجسر القديم نتيجة أمواج البحيرة.