انهيار شقق سكنية بسبب الأمطار في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أفادت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الثلاثاء، بإجلاء عدد من العوائل عقب انهيار جزئي لشقق سكنية في منطقة "الجاهز" وسط المحافظة، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني أخلت عوائل تضم أطفالاً ونساءً وكبار سن، بعد انهيار أجزاء من الشقق فوق ساكنيها، ما أدى إلى محاصرتهم داخل المبنى.

وأضافت، أن فرق الإنقاذ استخدمت العجلات السلمية لإجلاء القاطنين وتأمين نقلهم إلى مواقع آمنة.

وأشارت المديرية إلى استمرار عمليات المسح الميداني في موقع الحادث لضمان سلامة المباني المجاورة والتأكد من عدم وجود عالقين تحت الأنقاض.