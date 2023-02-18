انهيار سقف منزل ينهي حياة عائلة كاملة جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم السبت، انتشال خمس جثث من عائلة واحدة من تحت أنقاض سقف منزل منهار في حي الوحدة ضمن محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنزل المنهار كان مشيدا من الطابوق والجص، إضافة إلى أن حديد الشيلمان متهالك وقديم".

وأوضحت أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث وباشرت حال وصولها برفع الانقاض وإخراج الجثث ليتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي في الديوانية وفق الإجراءات القانونية.