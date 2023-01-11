انهيار أحد المعالم الأثرية القديمة في مدينة النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بانهيار أحد المعالم الأثرية القديمة وسط مدينة النجف عاصمة التشيع في العالم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ما يسمى (سوباط علي آغا) أنهار بسبب الإهمال له من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإنهيار لم يخلف اية أضرار بشرية لأن المعلم والمباني المجاورة له غير مأهولة بالسكان.

ويقع المعلم الأثري (سوباط علي أغا) وسط محلة الحويش أحد المحلات الأربع في المدينة القديمة بالنجف ويعد من المعالم الأثرية منذ حقبة ثورة العشرين.