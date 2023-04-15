انهيار جسر يربط محافظتين وعشرات الاسر الحدودية تنتظر إنهاء عزلتها بانخفاض السيول

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان في ديالى وصلاح الدين، يوم السبت، بانهيار جسر حيوي يربط صلاح الدين وكركوك فيما ما تزال عشرات الاسر شرقي ديالى عند الحدود الايرانية محاصرة ومعزولة جراء السيول المتدفقة.

وقال مصدر محلي في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "جسر الفتحة الرابط بين كركوك وصلاح الدين انهار وخرج عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة جراء الأمطار الغزيرة".

واكد المصدر ان "مناسيب دجلة في ارتفاع مستمر ما يتعذر عودة الجسر للخدمة قريبا"، منوها الى ان "الجسر يعود لمتنفذين في صلاح الدين وتجبي أموالاً تتراوح من 5000 – 100000 دينار مقابل عبور ومرور العجلات فيه وحسب أصناف المركبات".

وفي ديالى اكد مدير ناحية قزانية مازن اكرم ان عشرات الاسر في 6 قرى تضم عشرات الأسر حاصرتها السيول المنحدرة من ايران خلال الايام الماضية تترقب انخفاض معدلات السيول لانهاء عزلتها التامة عن مناطق ديالى.

وأكد اكرم في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الدفاع المدني استطاعت ايصال خيام متنقلة للأسر التي غمرت منازلهم السيول كحلول مؤقتة لحين انتهاء السيول المتدفقة من الحدود الايرانية وإخلاء الاسر الى اماكن اكثر امانا بعيدة عن الفيضانات والسيول رغم انتهاء موسم الشتاء وقرب انتهاء الربيع".

وشهدت ديالى اعلى موجة سيول من الحدود الايرانية منذ عامين توزعت في 5 اودية ضمن حدود مناطق مندلي وقزانية.

وشهدت غالبية المحافظات العراق موجات أمطار رعدية وسيول في المحافظات الحدودية تسببت بغرق العديد من المدن وخروج خطوط التيار الكهربائي عن الخدمة بسبب العواصف.