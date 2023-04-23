انهيار جسر وسط الناصرية قبل افتتاحه

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في ذي قار، يوم الاحد، بانهيار جسر حديدي قبل أن يتم افتتاحه، تم إنجازه قبل نحو شهرين.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "جسر (الدوب) -هيكل حديدي عائم أشبه ما يكون بالقارب- الذي أنشأته الحكومة المحلية في المحافظة قرب جامعة ذي قار على نهر الفرات لغرض فك الزحامات المرورية اثناء الدوام الرسمي، تعرض للانهيار وغرق (الدوب) الخاصة به".

وبين الشهود، ان "الجسر اكملته الحكومة قبل اقل من شهرين من الان، وقامت بتعبيد طريقه قبل اربعة أيام من اجل افتتاحه بعد عيد الفطر"، مشيرين إلى ان "عدداً من العجلات قامت بالعبور عليه رغم افتتاحه خلال ايام العيد كفترة تجربة".

واضافوا ان "الشركة التي اكملت الجسر، استخدمت (دوباً) قديمة ومستخدمة سابقا، ونتيجة تهشم ارضيتها واندثارها، تعرضت للانهيار اليوم والغرق".