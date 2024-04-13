انهيار جزئي بالجسر الذي يربط الفلوجة بمدينة الرمادي (فيديو وصور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة الأنبار، يوم السبت، بانهيار أجزاء من جسر الفلوجة الحديدي الذي هو قيد الإنشاء مما اسفر عن اصابة عدد من العاملين فيه وغرق احدى الآليات، وذلك قبل افتتاحه بأيام.

وأشار المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى سقوط جزء من الجسر الحديدي القديم لمدينة الفلوجة أثناء عملية تأهيله ما ادى إلى إصابة ثلاثة عاملين بجروح، وغرق آلية مخصصة للتبليط وسط نهر الفرات.

وأضاف المصدر أن الجسر يربط الفلوجة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وما يُسمى بطريق الرمادي القديم، عازيا سبب انهيار أجزاء من الجسر إلى رجوع شاحنة عليه.